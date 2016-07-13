Кругосвітній політ Solar Impulse 2 вийшов на фінішну пряму (фото, відео)

Solar Impulse 2 здійснив посадку в Єгипті сьогодні рано вранці, коли погодні умови найбільш сприятливі для безпечного зниження величезного тихохідного літака, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЛітак Solar Impulse 2 вийшов на черговий етап кругосвітнього польоту

Швейцарцям Бертрану Пікару і Андре Боршберу залишилося зробити останній переліт до Абу-Дабі, звідки 9 березня 2015 року почалася їх навколосвітня подорож.

Тепер пілотам потрібно дуже акуратно поводитися з сонячними батареями: їх необхідно зарядити перед завершальним етапом, але важливо не перегріти під сильним сонцем.

Літак, оснащений 17 тис. сонячних батарей, подолав вже майже 35 тис. км, він перетнув з заходу на схід Азію, Тихий океан, американський континент, Атлантику і Європу. За 16 місяців літак приземлявся в 15 містах світу. Минулого літа літак встановив рекорд найдовшого безперервного перебування в повітрі, безперервно пролетівши понад 120 годин.

Solar Impulse побив декілька світових рекордів в категорії польотів на сонячній енергії. Головна мета проекту- продемонструвати можливості екологічно чистих технологій.