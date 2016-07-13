Кругосвітній політ Solar Impulse 2 вийшов на фінішну пряму (фото, відео)
Літак на сонячних батареях Solar Impulse 2 завершив свій передостанній переліт: йому знадобилося більше доби на те, щоб долетіти від іспанської Севільї до Каїра.
Solar Impulse 2 здійснив посадку в Єгипті сьогодні рано вранці, коли погодні умови найбільш сприятливі для безпечного зниження величезного тихохідного літака, передає Бі-бі-сі.
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Швейцарцям Бертрану Пікару і Андре Боршберу залишилося зробити останній переліт до Абу-Дабі, звідки 9 березня 2015 року почалася їх навколосвітня подорож.
Тепер пілотам потрібно дуже акуратно поводитися з сонячними батареями: їх необхідно зарядити перед завершальним етапом, але важливо не перегріти під сильним сонцем.
Solar Impulse побив декілька світових рекордів в категорії польотів на сонячній енергії. Головна мета проекту- продемонструвати можливості екологічно чистих технологій.
BREAKING @andreborschberg has landed in #Cairo after 2 days of flight & a flyover of the #Pyramids! #futureiscleanpic.twitter.com/HD4J5XOHH5— SOLAR IMPULSE (@solarimpulse) July 13, 2016