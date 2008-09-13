Американці випустили мобільник для екстремалів

На виставці побутової електроніки IFA 2008 компанія Sonim представила пило- й вологозахищений мобільник LM801, повідомляє Pocket-lint. Корпус мобільника виконаний з гумованого матеріалу чорного і жовтого кольорів. Екстремальні можливості телефону позиціонуються як призначені для шанувальників туризму.

Крім телефону, Sonim LM801 можна використовувати як електронний компас, висотомір, барометр і термометр. Також мобільник обладнаний fm-тюнером, mp3-плеером, лазерною указкою і не боїться падінь.

Крім стандартного прямокутного кольорового дисплея над цифровою клавіатурою Sonim LM801 має додатковий круглий монохромний екран. Він розташований на задній панелі і служить для відображення службової інформації.

Дата початку продажів Sonim LM801, а також його ціна, не повідомляються.

Лента.ру