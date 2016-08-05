Apple буде платити хакерам до $200 000 за кожну виявлену в своїх продуктах помилку

Компанія Apple анонсувала нагороди для тих, хто виявить уразливість в програмному забезпеченні її продуктів, пише USA Today.

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Подібні кампанії для поліпшення своїх продуктів використовують багато виробників, але Apple довго була винятком.

Спочатку в ній зможуть взяти участь ті хакери, з якими компанія співпрацювала в минулому. Але в подальшому програма може бути розширена.

Додамо, що цю заяву було зроблено через чотири місяці після скандалу між Apple і ФБР. Спецслужба вимагала від технологічної компанії допомогти розблокувати iPhone, який належав Сайеду Фаруку, одному з двох терористів, які вбили 14 людей в каліфорнійському Сан-Бернардіно в грудні 2015 року.

Apple відмовилася виконувати цю вимогу, заявивши, що не буде зламувати електронні пристрої власного виробництва. Компанія аргументувала це тим, що подібні "лазівки" можуть поставити під загрозу широкий спектр електронних пристроїв, викликати стурбованість щодо несанкціонованого доступу до особистої інформації.

Пізніше міністерство юстиції США відкликало позов до компанії Apple з вимогою зламати телефон терориста з Сан-Бернардіно, оскільки змогло самостійно отримати доступ до даних. Злам мобільного телефону iPhone, належав Саїду Фаруку, обійшовся ФБР більш ніж в 1,3 млн доларів.