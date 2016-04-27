ФБР не хоче розповідати Apple, як їм вдалося зламати iPhone - ЗМІ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела, передає Дождь.

У ФБР збираються повідомити Білий дім, що не знають, як саме найняті спецслужбою хакери зламали iPhone 5c, що належав терористові, після того, як Apple відмовилася це робити. Тому вони бачать сенсу в тому, щоб передавати наявну інформацію компанії, зазначає видання.

За словами джерел газети, це рішення може обернутися тим, що Apple залишиться необізнаною з приводу уразливості своїх смартфонів.

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Як повідомляв УНІАН, злом мобільного телефону iPhone, що належав "стрілку з Сан-Бернардіно" Саїду Фаруку, обійшовся ФБР більш ніж в 1,3 млн доларів.

ФБР вимагало від технологічної компанії допомогти розблокувати iPhone, який належав Фаруку, одному з двох терористів, які вбили 14 людей в каліфорнійському Сан-Бернардіно в грудні 2015 року.

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Apple відмовилася виконувати цю вимогу, заявивши, що не буде зламувати електронні пристрої власного виробництва. Компанія аргументує це тим, що подібні "лазівки" можуть поставити під загрозу широкий спектр електронних пристроїв, викликати стурбованість щодо несанкціонованого доступу до особистої інформації.

Пізніше міністерство юстиції США відкликало позов до компанії Apple з вимогою зламати телефон терориста з Сан-Бернардіно, оскільки змогло самостійно отримати доступ до даних.