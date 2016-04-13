ФБР використовувало допомогу хакерів для злому iPhone терориста - The Washington Post

Обізнане джерело розповіло, що хакери надали відомству інформацію про уразливості, яка дозволила приступити до підбору коду для доступу до смартфону. Найбільш серйозною проблемою був не підбір чотирьох правильних цифр, а дезактивація системи, яка стирає дані після 10 спроб, передає Газета.ру.

Читайте такожУ ФБР розповіли, як зламали iPhone стрілка з Сан-Бернардіно

У статті хакери діляться на три види. Перші розкривають вразливості для публіки і розробників, після чого проблеми усуваються. Другі користуються напрацюваннями для злому мереж і крадіжки інформації. Треті, в свою чергу, зараховують до певної середньої категорії, вони продають дані урядам і компаніям.

Уточнюється, що програміст з цієї третьої категорії і міг брати участь у даній справі. Знайоме з питанням джерело зазначило, що в такому випадку ФБР не була потрібна допомога ізраїльської компанія Cellebrite, яку вважають відповідальною за злом.

Раніше ФБР розповіло, як зламав iPhone стрілка з Сан-Бернардіно.

В середині лютого суд штату Каліфорнія зобов'язав компанію Apple дати доступ ФБР до заблокованої інформації на iPhone. Телефон належав одному з терористів, які напали на центр для людей з обмеженими можливостями у Сан-Бернардіно і вбили 14 людей.