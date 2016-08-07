Китай запустив перший власний супутник мобільного зв'язку (фото)
08:49, 07 серпня 2016Наука та IT
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Запуск виконали з космодрому Січан.
Китай запустив власний супутник мобільного зв'язку / news.cn
Перший китайський супутник мобільного зв'язку Tiantong-01 був запущений 6 серпня о 00:22 за місцевим часом. Його вивела на орбіту ракета-носій Long March-3B. Про це повідомляє «Сіньхуа».
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Це перший виготовлений в Китаї супутник стільникового зв'язку, він стане ключовим елементом інформаційної інфраструктури країни.
Китай запустив власний супутник мобільного зв'язку / news.cn
В майбутньому Китай планує запуск інших геостаціонарних супутників, які доповнять цю систему.
Як повідомлялося, в липні в Китаї завершили будівництво найбільшого радіотелескопа FAST, який повинен допомогти в пошуках позаземного життя.
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