YouTube оголосив війну бандитським роликам

Відеосервіс YouTube вирішив прибрати відеоролики, де члени різних банд демонструють холодну і вогнепальну зброю, пише The Times. Як зазначає The Guardian, нові правила стосуються тільки Великої Британії.

Всього з сайту було видалено 30 роликів, на деяких з яких демонструються не тільки мачете й пістолети, а й автомати. Багато з них пробули на сайті понад півтора роки. Google визнав такими, що порушують правила користування сервісом, які недавно були переглянуті з метою розібратися з бандитськими відеороликами.

Поки що нова заборона діє нерегулярно. Журналісти The Times, спробувавши позначити той чи інший ролик як такий, що порушує правила YouTube, виявили, що вони не видалялися. Крім того, не були видалені ролики, помічені аналогічним чином за місяць до запровадження нових правил.

Лента.ру