В Англії знайшли гігантський дерев'яний двійник Стоунхенджа

Про відкриття, вже назване сенсаційним, повідомляє The Independent, передає Lenta.ru. Вчені з'ясували, що дерев'яне коло так і не було добудоване. Через кілька років після початку будівництва в суспільстві сталися сильні релігійні і, можливо, політичні зміни. Хоча до завершення залишилося зовсім небагато, роботи зупинилися. Велетенські дерев'яні стовпи (довжиною 6-7 м і діаметром 60-70 см) вирвали з отворів (глибиною 1,5 м) і використовували для розширення інших елементів комплексу.

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Більш того, ще через кілька років самі ями для стовпів спеціально засипали уламками крейди. Під шаром цього матеріалу в одній з ям вчені виявили один з інструментів (лопату з коров'ячу кістку) - мабуть, його кинули в яму в ході ритуалу, що ознаменував закриття «проекту». Тобто будівельники спробували придати минуле забуттю. Залишається незрозумілим, чи руйнували вони власне творіння, чи споруду іншої групи древніх людей.

Примітно, що це відбулося приблизно в один час з перебудовою самого Стоунхенджа: з широкого кола з низьким камінням - у вузький з високим. В ту ж епоху насипали найбільший курган Європи, Сілберрі-Хілл (висотою 39 м). Ці зміни археологи пов'язують з появою в Британії культури дзвоноподібних кубків і переходом від неоліту до бронзового віку.