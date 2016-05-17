Google запустила конкурента Telegram
15:12, 17 травня 2016Наука та IT
1152 0
Месенджер Spaces буде працювати на Android та iOS.
Google запускає конкурента Telegram / get.google.com/spaces
Про це повідомляється на сайті компанії.
Творці додатка розповіли, що створити тематичний чат можна буде лише в один клік. У Spaces вбудовано пошук Google і доступ до відеохостингу Youtube, якими можна буде користуватися безпосередньо.
Читайте такожКанадський школяр за картами зоряного неба знайшов місто древніх майя
Крім того, в месенджері працює швидкий пошук по темам, картинкам та відео.
Щоб запросити когось поспілкуватися потрібно створити "кімнату", а потім використати пряме посилання, електронну пошту або іншу систему відправки повідомлень.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що розробники Google Chrome до кінця 2016 року планують відключити в браузері роботу плагіна Flash Player.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter