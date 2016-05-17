Google запустила конкурента Telegram

Про це повідомляється на сайті компанії.

Творці додатка розповіли, що створити тематичний чат можна буде лише в один клік. У Spaces вбудовано пошук Google і доступ до відеохостингу Youtube, якими можна буде користуватися безпосередньо.

Читайте такожКанадський школяр за картами зоряного неба знайшов місто древніх майя

Крім того, в месенджері працює швидкий пошук по темам, картинкам та відео.

Щоб запросити когось поспілкуватися потрібно створити "кімнату", а потім використати пряме посилання, електронну пошту або іншу систему відправки повідомлень.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що розробники Google Chrome до кінця 2016 року планують відключити в браузері роботу плагіна Flash Player.