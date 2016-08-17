"Смутний і похмурий": Дуров не в захваті від нового дизайну "ВКонтакте"

Про це повідомляє TJournal.

В першу чергу підприємець звернув увагу на зміни, що торкнулися розділу «Новини», який, на його думку, є головним. Дуров зазначив, що він став не тільки вже на 28 пікселів, але через фіксовану шапку сайту опустився на 48 пікселів.

«Це серйозна зміна до гіршого: саме вертикальний скролл являє собою дефіцит на більшості дисплеїв», - підкреслив засновник «ВКонтакте».

Читайте такожЗасновник Telegram відмовився видавати ключі шифрування третім особам

Дуров вважає, що в новій версії сайту втрачається фокус на контент. Це стосується не тільки новин користувача стрічці, але і фотографій.

Крім того, екс-глава «ВКонтакте» не в захваті від зміни кольору і логотипу (VK) нової версії сайту. «Заміна білого кольору фону на сірий не тільки зменшила відчуття чистоти і мінімалізму, але і в цілому зробила сайт більш сумним та похмурим», - вважає Дуров.

В цілому підприємець прийшов до висновку, що редизайн не відповідає стандартам 2016 року.

Соцмережа «ВКонтакте» остаточно перевела всіх своїх користувачів на новий дизайн веб-версії сайту вночі з 16 на 17 серпня. Тестування бета-версії закінчилося, і повернути старий («класичний») дизайн вже не можна.

За словами розробників, за час тестування вони зробили 2500 дрібних і великих змін у веб-версію. Разом з виходом фінальної версії сайту повністю пропав «підвал», а посилання на розділи меню перенесли в лівий стовпчик.

1 квітня з початком тестування нового дизайну з «підвалу» прибрали підпис Павла Дурова - посилання на його сторінку, яка знаходилася там з запуску сайту в 2006 році.