iPhone з 2017 року може залишитися без кнопки "додому" - ЗМІ
11:54, 26 серпня 2016Наука та IT
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Apple представить iPhone 7 вже у вересні, але в мережі поширюються чутки про нові моделі компанії, які вона випустить наступного року.
REUTERS
Так, згідно з деякими з них, iPhone 2017 року не буде обладнаний кнопкою "додому", до якої шанувальники Apple вже встигли звикнути, пише ZN.ua з посиланням на The Verge.
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Відзначається, що смартфон буде оснащений OLED-дисплеєм, що дозволить йому виглядати "як цілісний лист скла".
Крім того, згідно зі звітом Nikkei Asian Review, в 2017 році компанія може випустити нову модифікацію iPhone з заокругленим дисплеєм, не схожим на Samsung Galaxy s S7 Edge.
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