iPhone з 2017 року може залишитися без кнопки "додому" - ЗМІ

Так, згідно з деякими з них, iPhone 2017 року не буде обладнаний кнопкою "додому", до якої шанувальники Apple вже встигли звикнути, пише ZN.ua з посиланням на The Verge.

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Відзначається, що смартфон буде оснащений OLED-дисплеєм, що дозволить йому виглядати "як цілісний лист скла".

Крім того, згідно зі звітом Nikkei Asian Review, в 2017 році компанія може випустити нову модифікацію iPhone з заокругленим дисплеєм, не схожим на Samsung Galaxy s S7 Edge.