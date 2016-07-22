В інтернеті з'явився неофіційний відеоролик з новим iPhone7

На відео присутні три iPhone7 різних кольорів - Gold, Rose Gold і Space Black.

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Раніше в інтернеті з'явилися фотографії ймовірних iPhone7 і iPhone7 Plus - базової моделі і її збільшену версію з двома камерами. Їх опублікувало французьке видання Nowhereelse.fr. Зазначалося, що автори знімків не дають гарантій достовірності. Очікується, що Apple представить нові смартфони восени цього року.

Apple має намір створити ідеального інтелектуального помічника, який буде допомагати своєму власнику приймати деякі рішення або пропонувати важливу, на його думку, інформацію протягом всього дня.