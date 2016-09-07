Apple Watch 2 повністю перероблені з точки зору інженерії

Вся вода, яка потрапляє в годинник, буде автоматично «виштовхуватися» з них через динамік - єдиний відкритий порт пристрою.

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За словами Вільямса, Apple збирала інформацію у сотень плавців - навіть брала у них кров на аналіз, щоб створити алгоритм, який би прораховував з точністю, скільки калорій, яку ви спалили за тренування в басейні, скільки кіл зробили і так далі.

Новий процесор - двоядерний, на 50% швидше минулорічної версії. А оновлене відеоядро обробляє графіку в два рази швидше.

Новий дисплей - в два рази яскравіший, тисяча ніт! Кажуть, що це найяскравіший дисплей, який коли-небудь був в пристроях Apple, не тільки в годинниках. І так, перший витік інформації підтвердився - в годинник вбудований GPS-модуль. Завдяки GPS-модуля можна буде відстежувати маршрут своєї поїздки, користуватися навігатором, переглядати інформацію про найближчі пам'ятки і так далі.