Apple представила Watch Nike+ для тих, хто веде активний спосіб життя
21:11, 07 вересня 2016Наука та IT
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Apple представила новинку в лінійці своїх розумних годинників. Насамперед ця новинка розрахована на користувачів, які віддають перевагу активному способу життя.
REUTERS
"Ми думаємо, що Apple Watch - це ідеальний пристрій для тих, хто веде активний спосіб життя, особливо для бігунів", ще одна модель, Apple Watch Nike+ якраз на них і розрахована.
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Представник Nike розповів, що "нові годинники - кращий пристрій для бігунів, він веселий і простий у використанні".
Зокрема, при бігу вся інформація про тренування буде відображатися на екрані. А запустити її можна буде голосом за допомогою Siri. У спеціальному додатку можна подивитися графік своїх тренувань і дізнатися, що ваш друг тренується щодня, на відміну від вас самих.
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