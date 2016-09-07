Apple представила Watch Nike+ для тих, хто веде активний спосіб життя

"Ми думаємо, що Apple Watch - це ідеальний пристрій для тих, хто веде активний спосіб життя, особливо для бігунів", ще одна модель, Apple Watch Nike+ якраз на них і розрахована.

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Представник Nike розповів, що "нові годинники - кращий пристрій для бігунів, він веселий і простий у використанні".

Зокрема, при бігу вся інформація про тренування буде відображатися на екрані. А запустити її можна буде голосом за допомогою Siri. У спеціальному додатку можна подивитися графік своїх тренувань і дізнатися, що ваш друг тренується щодня, на відміну від вас самих.