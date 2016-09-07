Apple Watch series 2 будуть зроблені з трьох різних матеріалів, і доступні в чотирьох кольорах
21:01, 07 вересня 2016Наука та IT
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Що стосується офромления і матеріалу годинника, то тут теж є зміни. Корпуси Apple Watch series 2 будуть зроблені з трьох різних матеріалів, і будуть доступні в чотирьох яскравих кольорах.
REUTERS
Зокрема, Apple Watch series 2 будуть продаватися в корпусі з алюмінію, сталі і кераміки.
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Також будуть нові ремінці Hermès.
Ціни: $369 за базові моделі, як на Apple Watch series 2, так і на Nike+. Перша модель, торішня, отримає оновлений процесор і подешевшає на $100 - її ціна складе $269.
9 вересня відкриються попередні замовлення на годинник. Watch Os 3 вийде 16 вересня, а Apple Watch Nike+ надійдуть у продаж в жовтні.
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