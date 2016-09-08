NASA показало відео з дюнами Титану

Останній раз апарат отримував радіолокаційні знімки супутника Сатурна 25 липня 2016 року на відстані 967 км від Місяця. Відео розміщене на сайті NASA.

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Дюни являють собою протяжні утворення, які складаються з осілих з атмосфери на поверхню Титана вуглеводнів.