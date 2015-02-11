У NASA показали підводний човен, який зануриться у води Титана в 2040 році (відео)

Субмарина вагою понад одну тонну буде побудована за прикладом вже існуючих водорозчинних дронів. Але, незважаючи на те, що апарат повинен функціонувати на відстані мільярдів кілометрів, субмарина буде функціонувати автономно, повідомляє ТСН з посиланням на The Mirror.

"Після першого випробування, з метою визначення динамічних характеристик на місці і перевірити показові моделі, апарат почне свою наукову подорож", - пояснюють в агентстві.

Вченим вже відомо про поверхневі води супутника завдяки інформації, яку зібрали зонди Voyager 1 і Voyager 2. Захищені щільною атмосферою так звані озера Титану складаються з рідкого етану, метану і пропану з температурою занурення до мінус 179 градусів.

Читайте такожУ Сонячній системі можуть бути ще дві невідомі планети розміром із Землю

Найбільше з цих озер, яке має 160-300 метрів глибини, і стане об'єктом завдання для нового підводного човна. Субмарину доставить на Титан спеціальний космічний корабель, який зможе пробитися через щільну атмосферу супутника на гіперзвуковій швидкості, а після посадки потоне в озері.

"Ця модель є лише першим дизайном апарату і вже виявила низку технічних моментів, які вимагають більш уважного дослідження. Навіть відкинувши масштаби планетарного застосування апарату, цей досвід змусив нас поглянути на дизайн субмарин з нової сторони", - підсумовує NASA.