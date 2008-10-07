Британці запропонували вивчати блоги та YouTube у школі

Британські дослідники запропонували зробити вивчення блогів і відеохостингу YouTube частиною шкільної програми, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Telegraph. Причина в тому, що молоде покоління веде публічне онлайнове життя, часто не приділяючи достатньої увазі безпеці, а також не уявляючи наслідків своїх дій у Мережі.

Дослідники закликають школи й університети допомогти молодому поколінню зрозуміти, які наслідки в перспективі може мати їх відвертість і публікація інформації в інтернеті. Також вони вважають, що час готуватися, що колись класичне резюме піде в минуле, а його місце займе "онлайнова популярність".

Крім того, дослідники впевнені, що в майбутньому політики використовуватимуть онлайнове відео для взаємодії з молоддю. Але при цьому вони повинні грати за правилами, встановленими в Мережі, а не диктувати свої умови. Прикладом такого політика є кандидат у президенти США Барак Обама, який привернув симпатії молоді завдяки YouTube.

Нині на відеохостинг YouTube завантажується по десять годин відео щохвилини. Британська аудиторія відеохостингу становить близько 20 мільйонів осіб, які щомісяця переглядають більше 3,6 мільярдів відеороликів.