Вчені вперше заразили вірусом Зіка вагітних мавп

Коротко про це повідомляє портал Live Science, пише "Газета.Ru".

Перед початком роботи вчені припустили, що у новонароджених мавп будуть ті ж дефекти головного мозку, як і у людей. Коли у п'яти свинохвостых макак, заражених вірусом Зіка, витягли малюків хірургічним шляхом, вчені зрозуміли: їхня гіпотеза підтвердилася. Малюків витягували на 50-й день після зараження їх матерів.

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Вчені з'ясували, що головний мозок всіх п'яти макак володів всіма ознаками мікроцефалії. Мікроцефалія - це значне зменшення розмірів черепа і головного мозку (хоча при цьому всі інші частини тіла володіють нормальними розмірами). Малюки з тією ж самою проблемою народжуються у жінок, заражених вірусом Зіку.