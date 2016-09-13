Apple випустила нову операційну систему iOS 10
Компанія Apple офіційно випустила нову операційну систему для мобільних пристроїв - iOS 10, яка доступна для всіх моделей айфонів, починаючи з iPhone 5, а також для айпадів, починаючи з iPad mini 2.
Нова система доступна у формі безкоштовного оновлення, а також може бути завантажена через iTunes, пише Бі-Бі-Сі.
Зміни в системі торкнулися екрану блокування, голосового помічника Siri, клавіатури, фотогалереї, особистих повідомлень.
Зокрема, програма Siri стала відкритою для сторонніх додатків, оновлена фотогалерея тепер розпізнає обличчя та об'єкти, а клавіатура може підказати відповідь у відповідності із заданим питанням.
Екран тепер буде автоматично показувати попередження про дзвінки, що надійшли та інші події при найменшому переміщенні айфона, а за допомогою технології 3D Touch можна буде відразу відповісти на повідомлення.
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У сервісі особистих повідомлень з'являється безліч нових ефектів і стікерів. Крім того, у користувачів тепер є можливість написати повідомлення від руки прямо на тачскрін, і воно з'явиться у вигляді рукописного тексту.
Паралельно Apple випустила нову версію програмної платформи watchOS 3 для наручних годинників Apple Watch.
Нововведенням цієї системи стала функція Scribble, вміє динамічно розпізнавати літери, які користувач малює на екрані Apple Watch, і переводити їх у текстові повідомлення.
Нагадаємо, раніше компанія Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і поліпшеною камерою. iPhone 7 Plus має дві 12-мегапіксельних основних камери. Одна ширококутна, друга телефото. Два модуля дозволили додати в iPhone оптичний зум.