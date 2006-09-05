Кременчуцький сталеливарний завод: адвокати пишуть скаргу на держвиконавця

Адвокати мажоритарних акціонерів ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (м.Кременчук, Полтавська обл.), які володіють у сукупності більш як 60% акцій заводу, оскаржать дії державного виконавця, який допоміг колишньому керівництву заводу на чолі з екс-головою Правління Олександром ХОЛОШИНИМ зайти на підприємство.

Про це УНІАН повідомив адвокат підприємства Юрій БЕРГЕЛЬСОН.

«Ось оговтаємося, мені здається, що справедливість знайти можна. Два судових рішення по суті, дві ухвали на нашу користь… У них - одна постанова, і її відмінено судом», - сказав Ю.БЕРГЕЛЬСОН.

При цьому він додав, що «зараз ми пишемо скаргу на виконавця і на тих, хто був з ним».

Як повідомлялося, увечері 4 вересня на завод у супроводі спецпідрозділу «Беркут» прибули судові виконавці, які зачитали постанову Крюковського районного суду Кременчука від 7 серпня 2006 року про заборону зміни керівництва підприємства. Відповідно до нього, старе керівництво підприємства на чолі з О.ХОЛОШИНИМ має право управляти підприємством, а нове керівництво на чолі з Дмитром ЧЕРНЕНКОМ має бути усунуто від керівництва і не допущене на територію підприємства. Водночас, ще 28 серпня Крюковський районний суд м.Кременчука своєю ухвалою заборонив колишньому керівництву КСЗ перешкоджати новому Правлінню підприємства на чолі з головою Правління Д.ЧЕРНЕНКОМ виконувати свої обов`язки.

Судові виконавці 4 вересня до 22:00 намагалися потрапити в адмінкорпус заводоуправління, проте він був зачинений. На захист нового керівництва встали робітники, які відмовлялися пропустити «Беркут» і судових виконавців, які зривали грати з дверей і вікон будівлі.

Вранці 5 вересня судові виконавці разом з бійцями спецпідрозділу «Беркут», розрізавши «болгаркою» грати на вхідних дверях і застосувавши сльозогінний газ, зайняли будівлю заводоуправління. Пізніше О.ХОЛОШИН вийшов до людей і заявив, що він потрапив до свого кабінету і приступив до виконання своїх обов`язків.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня ц.р. на підприємстві було змінено керівництво. Кабінет директора замість О.ХОЛОШИНА зайняв Д.ЧЕРНЕНКО.

17 травня частина акціонерів заводу (група «ТАС») провела в Дніпропетровську збори, призначивши головою Наглядової ради сталеливарного заводу голови компанії «ТЕКО-Дніпрометвироби» Валерія НОВИЦЬКОГО замість Павла ЛЕБЕДЄВА, а також головою Правління заводу Д.ЧЕРНЕНКО замість О.ХОЛОШИНА; затвердила нових членів Правління і членів Наглядової ради.

Але Правління заводу на чолі з О.ХОЛОШИНИМ, яке представляє інтереси групи банку «Форум», до ночі 25 серпня здійснювало оперативне управління підприємством. Вони заявляли про незаконність зборів акціонерів 17 травня, а також всіх подальших зборів, ініційованих акціонерами від групи «ТАС».

У той же час, відповідно до наказу по ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» №1-К від 25 серпня 2006 року «Про вступ у повноваження голови Правління», Д.ЧЕРНЕНКО приступив до виконання своїх посадових обов`язків - голови Правління ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод».