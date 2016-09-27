NASA показало знімок гейзерів на поверхні супутника Юпітера

Про це повідомляється на сайті NASA, передає Дождь.

Астрономи спостерігали за супутником з допомогою телескопа Hubble. Він показав, що на поверхні Європи відбуваються викиди, які, імовірно, складаються з водяної пари.

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Раніше вчені не виключали, що поверхня супутника складається з льоду, під яким знаходиться водяний океан. Вони також не виключали наявність у ньому мікроскопічного життя. За версією NASA, океан може містити в два рази більше води, ніж знаходиться на Землі.

«Океан Європи вважається одним з найперспективніших місць, де в межах Сонячної системи потенційно може бути життя. Ці викиди, якщо вони дійсно існують, можуть дати можливість для нових досліджень поверхні Європи», — розповів один із співробітників NASA Джеф Иодер.

Склад викидів перевірять за допомогою спеціального телескопа, який запустять в 2018 році. Зараз оцінити кількість можливих викидів води складно.

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NASA зазначає, що якщо водні викиди гейзерів підтвердяться, Європа стане другим супутником у Сонячній системі, на поверхні якого відбувається така активність. Перший виявили в 2005 році — міжпланетний зонд Cassini передав інформацію від супутника Сатурна Енцелада, яка показала значні водяні викиди.

Європа, один із 67 супутників Юпітера, входить у число чотирьох найбільших — їх називають Галілеєві супутники. Його розмір практично можна порівняти з розміром Місяця — діаметр дорівнює 3122 км. В 2012 році спостереження з допомогою Hubble вже показали існування на Європі активних гейзерів, викидають водяний пар на висоту до 200 кілометрів.