Hyundai готує нову модель для європейського ринку (малюнок)

Компанія Hyundai представить на автосалоні в Парижі концепт нової моделі, яка в майбутньому замінить Accent і Elantra, повідомляє Leftlanenews.com. Як очікується, новинка одержить ім`я FD або Arnejs.

Новий автомобіль буде збудований на єдиній платформі з Kia Cee`d, дебют якої відбувся на автосалоні в Женеві. Модель, що належить до сегменту "С", одержить бензинові мотори об`ємом 1,4, 1,6, і 2,0 літра, потужність яких становитиме, відповідно, 105, 115, і 140 кінських сил. Крім того, для Європи будуть передбачені і дизельні двигуни об`ємом 1,5 і 2,0 літра.

Продажі нової моделі Hyundai повинні початися вже наступного року. Виробництво FD буде налагоджено на європейському заводі компанії в Чехії. Пізніше на тій же платформі очікується поява легкого кросовера, компакт-вена, і першого корейського купе-кабріолета

Автолента.ру