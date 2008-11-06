Olympus випустила цифрову дзеркалку з поворотним екраном

Компанія Olympus представила цифрову дзеркальну фотокамеру E-30, повідомляє TechRadar. Вона має поворотний 2,7-дюймовий екран, який може використовуватися для візування кадру, і надійде в продаж на початку 2009 року за ціною 1300 доларів.

Камера має 12,3-мегапіксельну матрицю із світлочутливістю від 100 до 3200 ISO. Olympus E-30 підтримує 11-точковий автофокус і систему стабілізації зображення.

За обробку зображення в камері відповідає процесор TruePix III+. Також в E-30 реалізована система обробки зображення Art Filters, що дозволяє без допомоги комп`ютера накласти на фотографію один з шістьох фільтрів. Для зберігання фотографій можна використовувати карту пам`яті формату CompactFlash або xD-Picture.

Лента.ру