Астронавти на космічній станції бачать 16 сходів сонця на добу, і всі вони їх ігнорують

Здається, що через постійну зміну дня і ночі кожні 1,5 години можна легко втратити відчуття часу.

Міжнародна космічна станція рухається досить швидко, щоб її екіпаж за один день бачив шістнадцять світанків і шістнадцять заходів сонця. На висоті приблизно 400 кілометрів вона переміщається зі швидкістю близько 28 000 кілометрів на годину, що відповідає одному повному оберту навколо Землі приблизно кожні дев'яносто хвилин.

NASA оцінює це в шістнадцять орбіт, а також шістнадцять світанків і заходів сонця за двадцять чотири години. Ця цифра з'являється майже у всьому, що пишеться про життя на орбіті, зазвичай як цікавий факт. Вона точна. Але це також один із найбільш часто неправильно розуміних фактів про станцію, оскільки ці шістнадцять світанків відбуваються за вікнами, а не на годинниках екіпажу, пише Space Daily.

Орбітальний період не є примхою конструкції станції. Він обумовлений тим, на якій висоті вона літає. Для будь-якого об'єкта, що обертається навколо Землі, швидкість, необхідна для того, щоб залишатися на орбіті, і час, що витрачається на один оберт, визначаються висотою. Нижчі орбіти швидші. Вищі – повільніші.

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Чому дев'яносто хвилин

Супутнику на геостаціонарній орбіті, що знаходиться на висоті близько 36 000 кілометрів, потрібно повні двадцять чотири години, щоб зробити коло, тому він здається завислим над однією точкою на землі.

Станція знаходиться набагато нижче, тому їй доводиться рухатися набагато швидше, щоб утримуватися на висоті, і в результаті вона робить витки набагато частіше. На її висоті цей період становить від дев'яноста до дев'яноста трьох хвилин; Європейське космічне агентство вказує швидкість 28 800 кілометрів на годину і дев'яностодвоххвилинну орбіту.

Якщо використовувати більш точну цифру – близько дев'яноста двох-дев'яноста трьох хвилин, – то арифметика дає результат ближче до п'ятнадцяти з половиною орбіт на день. Загальнодоступна версія округлена до шістнадцяти. Кожна орбіта переносить станцію з освітленої сонцем сторони планети в тінь Землі і назад, і цей перехід якраз і є джерелом сходів і заходів.

Що випадає з поля зору в цій цифрі

Назва "шістнадцять сходів" створює враження, ніби екіпаж проживає шістнадцять коротких днів. Це не так. Кожен світанок триває всього секунди, а повний перехід від денного світла до темряви і назад займає одну дев'яностохвилинну орбіту, а не добу.

Цей підрахунок також є скоріше середнім значенням, а не постійною величиною. У періоди високих кутів бета, коли кут між орбітою і Сонцем піднімається вище 70 градусів, станція може днями взагалі не заходити в тінь Землі, і орбітальні заходи тимчасово припиняються.

Команда Альфа-магнітного спектрометра, чий прилад встановлений на станції, зазначає, що це відбувається приблизно протягом тижня щоліта та щозими. Таким чином, цифра шістнадцять описує вид з купола – ілюмінаторного спостережного модуля станції. Вона не описує те, як організовано час на борту.

Як екіпаж насправді відраховує час

Не маючи можливості використовувати підказки Сонця, станція живе за одним годинником. Цей годинник налаштований на Всесвітній координований час, також відомий як GMT, обраний як нейтральна проміжна точка між американським і російським центрами управління.

День екіпажу триває звичайні двадцять чотири години: заплановане пробудження, робочий день, що складається з експериментів і технічного обслуговування, прийоми їжі, фізичні вправи та період сну тривалістю близько восьми з половиною годин. Дотримання такого графіка вимагає інженерних зусиль.

NASA оснастило станцію регульованим світлодіодним освітленням, покликаним підтримувати цикл сну екіпажу, змінюючи яскравість і колір протягом дня. Члени екіпажу сплять в індивідуальних каютах розміром приблизно з телефонну будку, де можна повністю вимкнути світло, а маски для очей і беруші є стандартним спорядженням.

Мета всього цього – подати сигнал дня і ночі, який планета внизу більше не надає за яким-небудь графіком, придатним для використання організмом.

На що все ще налаштований організм

Людський сон, пильність, вироблення гормонів і температура тіла налаштовані протягом дуже довгого періоду еволюції на один оберт однієї планети. Станція прибирає це обертання як орієнтир і замінює його штучним.

Шістнадцять світанків – це видима ознака невідповідності: планета продовжує пропонувати свій старий сигнал занадто часто, щоб від нього була якась користь, і екіпажу доводиться ігнорувати його та замість цього жити за власним часом.

Повторюваний факт – це кількість світанків. Більш непомітний факт полягає в тому, що екіпаж дотримується свого графіку, повністю ігноруючи їх усі.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені зробили несподіване відкриття про найсухішу пустелю Землі, там клімат як на Марсі.

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