У США вчені "навчили" шпинат розпізнавати вибухівку

Про це повідомляє Naked Science.

Для створення сенсора вчені використовували шпинат городній (Spinacia oleracea), вирощений традиційним способом. В мезофіл (основну тканину аркуша) дослідники ввели розчин вуглецевих наночастинок і нанотрубок, розрахованих на розпізнавання нитроароматичних сполук - основи багатьох вибухових речовин.

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В ході життєдіяльності рослина поглинає з грунту воду з розчиненими в ній нитроароматическими сполуками. Вступаючи вгору коріння і стебла, ці речовини акумулюються в мезофиле, де розпізнаються нанотрубками. У результаті спектр випромінювання змінюється протягом останніх 10 хвилин.

Для розпізнання реакції листки шпинату висвітлюють лазером, у відповідь на який нанотрубки починають світитися в ближній інфрачервоній області (до 1,3 мкм). Побачити це можна за допомогою інфрачервоної камери. Також сигнал можна "зняти" з допомогою смартфона з інфрачервоним фільтром.