У США вчені "навчили" шпинат розпізнавати вибухівку
Американські вчені винайшли технологію, яка дозволяє перетворити шпинат на "детектор" вибухівки.
Про це повідомляє Naked Science.
Для створення сенсора вчені використовували шпинат городній (Spinacia oleracea), вирощений традиційним способом. В мезофіл (основну тканину аркуша) дослідники ввели розчин вуглецевих наночастинок і нанотрубок, розрахованих на розпізнавання нитроароматичних сполук - основи багатьох вибухових речовин.
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В ході життєдіяльності рослина поглинає з грунту воду з розчиненими в ній нитроароматическими сполуками. Вступаючи вгору коріння і стебла, ці речовини акумулюються в мезофиле, де розпізнаються нанотрубками. У результаті спектр випромінювання змінюється протягом останніх 10 хвилин.
Для розпізнання реакції листки шпинату висвітлюють лазером, у відповідь на який нанотрубки починають світитися в ближній інфрачервоній області (до 1,3 мкм). Побачити це можна за допомогою інфрачервоної камери. Також сигнал можна "зняти" з допомогою смартфона з інфрачервоним фільтром.