Журнал Time оприлюднив список кращих винаходів 2008 року

Авторитетний журнал Time оприлюднив список з 50 кращих винаходів 2008 року.

На першому місці стоїть послуга, яку надається компанія 23andMe. За 399 доларів, надавши зразок слини, клієнт може з`ясувати більше 90 особливостей своєї генетичної спадковості. Серед цих особливостей зустрічаються відносно нешкідливі (наприклад, схильність до облисіння), так і дуже серйозні (ймовірність втрати зору).

До списку потрапили ряд "технічних новацій". Місячний зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, старт якого намічений на лютий 2009 року, опинився на третьому місці. Великий адронний колайдер дещо "програв" місячному зонду і опинився на п`ятому місці. На десятому місці стоїть найшвидший суперкомп`ютер Roadrunner, який першим подолав бар`єр у квадрильйон операцій за секунду.

Журнал Time щороку складає такі списки. Торік винаходом року був названий iPhone.

Лента.ру