Facebook випадково повідомив про "смерть" Цукерберга та сотень інших користувачів

На облікових записах користувачів з'явилися відповідні банери, повідомляє Gizmodo.

На банері на сторінці Цукерберга було написано: "Ми сподіваємося, що люди, які люблять Марка, знайдуть утіху в тому, щоб пам'ятати і прославляти його життя".

so apparently this is a FB glitch but i think it describes how we all feel inside rn pic.twitter.com/cHRsqSVrJK — linh (@linhtropy) November 11, 2016

Такі ж повідомлення були на сторінках інших користувачів. Вони діляться скріншотами цих банерів і з обуренням заявляють, що живі.

Читайте такожПравозахисники просять Facebook роз'яснити політику видалення контенту

Пізніше у Facebook заявили, що виправили помилку і принесли вибачення за те, що сталося.

I thought Trump really won the Presidency, but it turns out I'm just dead. Thanks for the info, @facebook. pic.twitter.com/pYtCbqB5hG — Andy Grewal (@AndyGrewal) November 11, 2016

Скільки осіб отримали такі "некрологи", в соцмережі не повідомили.