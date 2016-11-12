Facebook випадково повідомив про "смерть" Цукерберга та сотень інших користувачів
Найпопулярніша соціальна мережа у світі Facebook повідомила про "смерть" свого творця Марка Цукерберга і разом з ним сотень інших користувачів.
На облікових записах користувачів з'явилися відповідні банери, повідомляє Gizmodo.
На банері на сторінці Цукерберга було написано: "Ми сподіваємося, що люди, які люблять Марка, знайдуть утіху в тому, щоб пам'ятати і прославляти його життя".
so apparently this is a FB glitch but i think it describes how we all feel inside rn pic.twitter.com/cHRsqSVrJK— linh (@linhtropy) November 11, 2016
Такі ж повідомлення були на сторінках інших користувачів. Вони діляться скріншотами цих банерів і з обуренням заявляють, що живі.
Читайте такожПравозахисники просять Facebook роз'яснити політику видалення контенту
Пізніше у Facebook заявили, що виправили помилку і принесли вибачення за те, що сталося.
I thought Trump really won the Presidency, but it turns out I'm just dead. Thanks for the info, @facebook. pic.twitter.com/pYtCbqB5hG— Andy Grewal (@AndyGrewal) November 11, 2016
Скільки осіб отримали такі "некрологи", в соцмережі не повідомили.