Facebook випадково повідомив про "смерть" Цукерберга та сотень інших користувачів

02:57, 12 листопада 2016
Наука та IT
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Найпопулярніша соціальна мережа у світі Facebook повідомила про "смерть" свого творця Марка Цукерберга і разом з ним сотень інших користувачів. 

gizmodo.com

На облікових записах користувачів з'явилися відповідні банери, повідомляє Gizmodo.

На банері на сторінці Цукерберга було написано: "Ми сподіваємося, що люди, які люблять Марка, знайдуть утіху в тому, щоб пам'ятати і прославляти його життя".

Такі ж повідомлення були на сторінках інших користувачів. Вони діляться скріншотами цих банерів і з обуренням заявляють, що живі.

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Пізніше у Facebook заявили, що виправили помилку і принесли вибачення за те, що сталося.

Скільки осіб отримали такі "некрологи", в соцмережі не повідомили.

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