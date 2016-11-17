У Fs.to заявляють про політичну провокацію і спростовують відновлення роботи найближчим часом

Про це йдеться в заяві на головній сторінці сайту.

При цьому адміністрація сайту спростовує інформацію про відновлення роботи найближчим часом.

"На жаль, сайт не працює і якийсь час так і буде. Дуже неприємна ситуація для всіх нас, але ми сподіваємося на краще і передумови до цього є", - йдеться в заяві.

Керівництво fs.to вважає, що навколо ресурсу починає розгортатися політична провокація. "У нас немає ніяких офіційних представництв в соціальних мережах. Якщо хтось стверджує зворотне - він бреше і вірити йому не варто ні в яких питаннях. Твердження, зроблені від імені фейкових" представництв "є помилковими", – зазначають у fs.to, висловлюючи надію на відновлення роботи найближчим часом.

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Як повідомляв УНІАН, цього тижня кіберполіція вилучила сервери одного з найбільших онлайн-кінотеатрів FS.to. У поліції зазначають, що за час роботи ресурсу правовласникам було завдано збитків на кілька мільйонів гривень.

«Аудиторія сайтів сягала мільйона користувачів. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення авторського і суміжних прав», - йдеться у повідомленні. Правоохоронці вже вилучили обладнання, яке використовувалось для організації діяльності їх технічної інфраструктури.

Проведено санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, дата-центрах, помешканнях фігурантів кримінального провадження та зібрано додаткові докази протиправної діяльності веб-ресурсів.