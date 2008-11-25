Інтернет важливий і корисний для нормального розвитку підлітків

Масштабне дослідження плюсів і мінусів інтернету, проведене американськими дослідниками, виявило, що перебування в Мережі, ігри та спілкування з іншими користувачами дуже важливі й корисні для нормального розвитку підлітків. Підсумок дослідження суперечить думці багатьох батьків і вчителів про те, що просиджування годинами в інтернеті - це марна витрата часу. Для свого експерименту, який тривав три роки, науковці залучили більше 800 американських підлітків і їх батьків, передає Бі-бі-сі.

Користуючись інтернетом, підлітки одночасно освоюють ази нових технологій і підвищують рівень своєї грамотності, вважає автор оприлюдненої доповіді. Вони вчаться спілкуватися, створюють власні сторінки, обмінюються посиланнями, все це, за словах учених, ще 10 років тому вважалося дуже складним і доступним тільки фахівцям, а сучасна молодь робить це з легкістю.

Проведене дослідження стало частиною великого проекту з вивченню цифрових ЗМІ, для якого різні американські фонди виділили 50 млн. дол. Головною його метою було з`ясувати, як діти і підлітки в окремо взятій країні спілкуються, вчаться і відпочивають в цифровому просторі. Зокрема, дослідники встановили, що між підлітками, які можуть необмежено користуватися інтернетом, і тими, хто не має такої можливості, існує велика різниця в плані технічного розвитку. За словами науковців, проведені ними дослідження допоможуть переглянути і поліпшити сучасну систему освіти.

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