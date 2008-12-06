США розмістять військову базу в інтернеті

Представники сухопутних військ армії США оголосили про намір створити військову базу у віртуальному просторі популярної гри Second Life, повідомляє The Escapist. Таким чином американські військові планують привернути увагу потенційних новобранців, які в перспективі можуть висловити бажання переміститися з віртуальної армії в реальну.

Військова частина, за словами одного з генералів, буде двома окремими островами. На одному з них розміститься інформаційний центр для призовників, де можна буде дізнатися реальну інформацію про службу в армії та контакти вербувальних пунктів, а на другому - віртуальний навчальний центр. Там можна буде, наприклад, опанувати ази поводження зі зброєю і навчитися стрибати з парашутом. Виконуючи завдання, учасники гри зароблятимуть очки, за які зможуть отримати віртуальні предмети одягу. Окрім цього, кожен новобранець безкоштовно одержить базову екіпіровку.

Представник сухопутних військ армії США, який зробив цю заяву на науковій конференції в одній з військових частин, зазначив, що плани вербування новобранців за 2008 рік виконуються в повному обсязі, а від стандартних методів війська також відмовлятися не мають наміру. Проте у віртуальному світі Second Life військові теж бачать великий потенціал, оскільки кількість активних учасників цього проекту становить близько 4 мільйонів осіб. До того ж, значна частина з них підходить за віком для служби в армії.

Віртуальний світ Second Life відкрився для користувачів 2003 року. Це не звичайна гра, оскільки в ній не треба заробляти очки і "прокачувати" персонаж, а також немає передбачених сюжетом завдань. Кількість зареєстрованих користувачів станом на жовтень 2008 року досягла 15 мільйонів і продовжує зростати. Одночасно в світі Second Life перебувають близько 47 тисяч резидентів.

Лента.ру