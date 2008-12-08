Батьки школярів через Інтернет можуть дізнатися про прогули своїх дітей

У Маріуполі (Донецька область) батьки школярів тепер через Інтернет можуть дізнатися про пропуски уроків своїх дітей у навчальних закладах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольської міськради, на Інтернет-сайті управління освіти міської ради, на сторінці для батьків тепер розміщуються списки учнів маріупольських шкіл, які не відвідували навчальний заклад без поважної причини.

Так, на сторінці для батьків, окрім інформації про графік роботи логопедичних пунктів; графік діагностичного обстеження дітей у міській психо-медикопедагогічній консультації; окрім інформації про роботу дитячо-юнацьких клубів міського Центру позашкільної роботи тепер розміщується список учнів, які не відвідували заняття без поважних причин. Список «прогульників» оновлюється щотижня, в ньому вказується номер навчального закладу, прізвище, ім`я і по батькові учня, а також клас, в якому він навчається. Інформація про пропуски зберігається на сайті і залишається в архіві.