Жива енергія: вчені створили батарейку з паперу і бактерій

Про новинку вони розповіли в журналі Advanced Materials Technologies, передає "Газета.Ru".

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За словами розробників, для створення батареї потрібні настільки прості елементи, що їх можна знайти практично в будь-якій частині світу. Вони поклали нітрат срібла на папір для хроматографії, зверху покривши його воском. З іншого боку «батарейки» знаходиться резервуар, виконаний з провідного полімеру, куди заливається рідина з бактеріями. Коли батарея складається, поверхні стикаються і батарея працює за рахунок метаболізму бактерій.

Потужність батареї залежить від того, скільки її шарів стикаються. Так, у лабораторних експериментах вчені досягли потужності в 31,51 мкВт за допомогою шести батарей, покладених 3х3, і 44,85 мкВт при укладанні 6х3. Цього замало навіть для того, щоб живити лампочку, проте цілком достатньо для використання в біосенсорах для контролю рівня глюкози у діабетиків та інших медичних пристроїв з низьким енергоспоживанням.