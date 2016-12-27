У США померла астроном Віра Рубін, робота якої допомогла відкрити темну матерію

Про це повідомив її син, професор геонаук в Прінстонському університеті Аллан Рубін, передає РБК з посиланням на Associated Press.

Дослідниці було 88 років.

За словами співрозмовника видання, Рубін померла ще 25 грудня через «природні причини». Інших подробиць Аллан Рубін не повідомив.

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Американський астроном, займаючись вивченням правильності законів обертання галактик і їх скупчень, виявила, що галактики обертаються не так, як передбачалося раніше. Вірі Рубін вдалося обґрунтувати теорію, що роботу цього закону порушувала якась інша сила, а саме — темна матерія.

Наукові досягнення Рубін принесли їй безліч нагород, в числі яких — Національна наукова медаль, яку вона отримала в 1993 році від тодішнього президента США Білла Клінтона. Крім того, Віра Рубін стала другою жінкою-астрономом, обраною до складу Національної академії наук.

За всю свою наукову кар'єру астроном досліджувала понад 200 галактик.