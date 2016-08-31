Виявлено найбільш віддалене від Землі і найдавніше у Всесвіті скупчення галактик
18:23, 31 серпня 2016Наука та IT
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Виявлений астрономами галактичний кластер відсунув передбачуваний час появи перших скупчень галактик на 700 мільйонів років тому.
До складу кластера входять 11 галактик / Фото nasa.gov
Дослідники з допомогою рентгенівської обсерваторії "Чандра" виявили найстаріший з відомих кластерів у Всесвіті, який, найімовірніше, був знятий обсерваторією в момент народження, передає ZN.ua.
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Кластер отримав назву CL J1001+0220 (CL J1001), він розташовується на відстані 11,1 мільярда світлових років від Землі. До складу кластера входять 11 галактик, 9 з яких відрізняються активним процесом утворення зірок. Зірки формуються в ядрах галактик зі швидкістю, еквівалентною появі трьох тисяч Сонць у рік.
Виявлення даного кластера відсуває передбачуваний час появи перших скупчень галактик на 700 мільйонів років тому.
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