Виявлено найбільш віддалене від Землі і найдавніше у Всесвіті скупчення галактик

Дослідники з допомогою рентгенівської обсерваторії "Чандра" виявили найстаріший з відомих кластерів у Всесвіті, який, найімовірніше, був знятий обсерваторією в момент народження, передає ZN.ua.

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Кластер отримав назву CL J1001+0220 (CL J1001), він розташовується на відстані 11,1 мільярда світлових років від Землі. До складу кластера входять 11 галактик, 9 з яких відрізняються активним процесом утворення зірок. Зірки формуються в ядрах галактик зі швидкістю, еквівалентною появі трьох тисяч Сонць у рік.

Виявлення даного кластера відсуває передбачуваний час появи перших скупчень галактик на 700 мільйонів років тому.