Подарунок власникам Tesla Model X: електрокар отримав "марсіанський" навігатор та "різдвяний" режим (відео)

Тепер вони можуть активувати "різдвяний" режим, передає Jalopnik.

При його запуску авто "махає" дверима, а його фари починають блимати під музику.

Читайте такожTesla перевела острів у Тихому океані на сонячні батареї

Крім того, можна змінити оформлення навігатора, в результаті чого створюється ефект, нібито водій веде машину поверхнею Марса.

Раніше Tesla анонсувала дещо подібне, але не було відомо, для яких саме авто.

Гендиректор Tesla Ілон Маск особисто оголосив про запуск "святкового" режиму, однак не уточнив, чи збережеться можливість його активувати після Різдва (25 грудня - Ред.).

@vicentes That is actually rolling out to all Model ' s right now — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2016