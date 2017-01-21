Apple вимагає від свого постачальника чіпів 1 мільярд доларів

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Bloomberg.

Приводом для подачі позову стало "зловживання домінуючим становищем на ринку" з боку виробника чіпів, пояснило агентство.

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"Qualcomm побудувала свій бізнес на старих, традиційних стандартах, і підсилює своє панування за допомогою обмежувальної тактики і надмірних гонорарів", – сказано в заяві Apple.

У корпорації вважають, що за Qualcomm вимагала за надання ліцензій на користування своїми патентами завищену плату. Крім того, як пише The Wall Street Journal, компанія перешкоджала спробам Apple співпрацювати з іншими виробниками чіпів.

Qualcomm постачала виробнику IPhone продукцію на пільгових умовах, але після того, як Apple почала співпрацювати з регулюючими органами Південної Кореї, які вели розслідування проти Qualcomm, ціна чіпів зросла. Корпорація розцінює скасування пільг на суму $1 млрд як «покарання» за співпрацю зі слідством.