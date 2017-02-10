Google затіяла "генеральне" прибирання у своєму магазині: мільйони додатків будуть видалені - ЗМІ
Google має намір видалити з магазину Google Play всі додатки, які не відповідають політиці конфіденційності даних користувача.
Про це повідомляє The Next Web.
Компанія почала масово розсилати листи розробникам, чиї програми запитують або використовують особисту інформацію користувача.
Google радить творцям додати в правила попередження про використання конфіденційних даних або заборонити своїм сервісам запитувати доступ до камери, мікрофону або контактів.
Видання зазначає, що через вимоги Google з магазину зникнуть мільйони додатків. За словами творця гри Hip Hop Ninja! Джека Куні, це дозволить очистити сервіс від «сміттєвих» ігор. Такі програми зазвичай запитують багато конфіденційної інформації і нерідко є шкідливими.
Розробники повинні розібратися з правилами політики конфіденційності в своїх додатках до 15 березня. У противному випадку продукт буде заблокований і видалений з Play Store.