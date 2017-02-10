Google затіяла "генеральне" прибирання у своєму магазині: мільйони додатків будуть видалені - ЗМІ

Про це повідомляє The Next Web.

Компанія почала масово розсилати листи розробникам, чиї програми запитують або використовують особисту інформацію користувача.

Google радить творцям додати в правила попередження про використання конфіденційних даних або заборонити своїм сервісам запитувати доступ до камери, мікрофону або контактів.

Видання зазначає, що через вимоги Google з магазину зникнуть мільйони додатків. За словами творця гри Hip Hop Ninja! Джека Куні, це дозволить очистити сервіс від «сміттєвих» ігор. Такі програми зазвичай запитують багато конфіденційної інформації і нерідко є шкідливими.

Розробники повинні розібратися з правилами політики конфіденційності в своїх додатках до 15 березня. У противному випадку продукт буде заблокований і видалений з Play Store.