Канал Міноборони Росії заблокували у Facebook через пост про "Гіві"
Офіційний акаунт російського пропагандистського телеканалу "Звєзда" у Facebook був заблокований у зв'язку з публікацією статті про ліквідацію "комбата" "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві".
Про це повідомив представник прес-служби "Звєзди", передає ТАСС.
"Аккаунт телеканалу "Звєзда" був заблокований у зв'язку з матеріалом про ліквідацію командира батальйону "Сомалі" Михайла Толстих у зв'язку з тим, що публікація нібито порушує норми соцмережі", - сказали у прес-службі пропагандиста.
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Канал Міноборони Росії "Звєзда" направив у Facebook запит з проханням пояснити ситуацію, проте "поки відповідь від компанії телеканал не отримав".
За словами представника "Звєзди", аналогічний пост в Instagram був також видалений.
Нагадаємо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який є на озброєнні в Росії.