Канал Міноборони Росії заблокували у Facebook через пост про "Гіві"

Про це повідомив представник прес-служби "Звєзди", передає ТАСС.

"Аккаунт телеканалу "Звєзда" був заблокований у зв'язку з матеріалом про ліквідацію командира батальйону "Сомалі" Михайла Толстих у зв'язку з тим, що публікація нібито порушує норми соцмережі", - сказали у прес-службі пропагандиста.

Читайте такожYouTube, Facebook, Twitter і Microsoft об'єднуються для боротьби з тероризмом

Канал Міноборони Росії "Звєзда" направив у Facebook запит з проханням пояснити ситуацію, проте "поки відповідь від компанії телеканал не отримав".

За словами представника "Звєзди", аналогічний пост в Instagram був також видалений.

Нагадаємо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який є на озброєнні в Росії.