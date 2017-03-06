Безкоштовна доставка на ремонт: "Pick-Up сервіс" від "Samsung" розпочав роботу по всій Україні

Послуга «Pick-Up сервіс», яка з’явилася у результаті співпраці «Samsung Electronics Україна» та компанії «Нова пошта», дозволяє безкоштовно доставити телефон, смартфон, планшет та інший портативний пристрій Samsung із відділення, дому чи офісу у сервісний центр та назад. «Послуга працювала у випробувальному режимі всього протягом кількох місяців, проте відгуки користувачів про неї підтвердили зручність та унікальність такого сервісу. Компанія продовжить докладати максимум зусиль для того, щоб тішити користувачів подібними нововведеннями та якісним обслуговуванням», — зауважує Олексій Роман, керівник департаменту сервісу «Samsung Electronics Україна». Щоб скористуватися послугою «Pick-Up сервіс», слід відвідати найближче відділення «Нова пошта» або подзвонити на гарячу лінію Samsung Electronics Україна» за номером 0 800 502 000 для виклику кур’єра. «Якщо раніше у нас можна було отримати чи надіслати посилку, замовити кур’єрське обслуговування, зробити грошовий переказ, то тепер ми беремо на себе доставку у ремонт пристроїв Samsung — чи то смартфон, планшет, чи розумний годинник», —- коментує запуск послуги Максим Рабінович, директор із розвитку «Нова пошта». Варто зазначити, що доставка пристроїв Samsung безкоштовна як для гарантійних, так і для негарантійних випадків, проте ремонт останніх буде проводитися лише після узгодження його вартості із клієнтом. Після закінчення ремонту пристрою в сервісному центрі Samsung із користувачем зв’яжеться кур’єр, щоб уточнити деталі зворотної доставки: у середньому весь цикл послуги триває приблизно 3 дні. Сервісна підтримка Samsung являє собою професіональний контактний центр, де також доступна послуга віддаленого налаштування, і найбільш широку сервісну мережу в Україні — 115 авторизованих точок. Компанія вже декілька років підряд отримує звання «Сервіс побутової техніки року» у рамках Міжнародного фестивалю-конкурсу торгових марок «Вибір року», що є справжнім визнанням якості обслуговування серед споживачів.

Детальніше про послугу — на сайті samsung.com. Послуга не доступна на території проведення АТО та в Автономній республіці Крим.