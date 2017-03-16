SpaceX успішно вивела на орбіту супутник EchoStar-23

Компанія SpaceX запустила з космодрому на мисі Канаверал у Флориді ракету-носій Falcon 9.

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Ракета стартувала 16 березня о 08:00 за київським часом. Вона доставила на геостаціонарну орбіту телекомунікаційний супутник EchoStar-23.

Як зазначили в SpaceX, супутник успішно був розгорнутий на орбіті через 34 хвилини після запуску.

Successful deployment of @EchoStar XXIII to a Geosynchronous Transfer Orbit confirmed. pic.twitter.com/LpPWLo8YMN — SpaceX (@SpaceX) March 16, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, 14 березня SpaceX скасувала запуск ракети-носія через сильний вітер.

Космічний центр Кеннеді повідомляв, що супутник EchoStar-23 повинен забезпечити передачу телевізійного сигналу на території Бразилії. Розрахунковий термін його експлуатації становить 15 років.