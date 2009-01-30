Франція переходить на АЕС третього покоління

Франція в 2012 році планує почати будівництво другого в країні ядерного реактора типу EPR (європейський реактор з водою під тиском) на майданчику "Панлі" (департамент Приморська Сена), йдеться в комюніке Єлісейського палацу.

"Держава затвердила проект (французької енергетичної компанії) EDF з будівництва станції в Панлі в Приморській Сені. EDF проведе ці роботи в рамках проектної компанії, їй належатиме основна частка. Партнером в проекті виступить (газова компанія) GDF Suez", - наголошується в документі.

При цьому Єлісейській палац зазначає, що в проекті можуть взяти участь і інші партнери.

Згідно з комюніке, EDF протягом найближчих тижнів передасть проект на розгляд національної комісії. Початок будівництва запланований на 2012 рік, підключення станції до електромереж - на 2017-й.

При цьому в перспективі держава "визнає бажання" GDF Suez узяти на себе будівництво і експлуатацію наступного реактора EPR.

Будівництво першого реактора EPR розпочалось 2007 року на майданчику АЕС "Фламанвілль" неподалік Шербура, його введення в експлуатацію намічене на 2012 рік. Проектом також керує EDF. Його вартість становитиме 4 мільярди євро.

Реактор EPR був розроблений французькою компанією Areva на підставі французько-німецьких технічних проектів. Обидва реактори повинні замінити парк французьких АЕС, який включає 19 станцій і 58 енергоблоків. Порівняно з реакторами попередніх поколінь у EPR зменшена ймовірність виникнення аварій, збільшена рентабельність реактора за рахунок підвищення потужності до 1600 мегават і економічнішого використання палива.

РІА “Новости”