Астронавт показав знімок Місяця, знятий з космосу

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке показав знімок сходження Місяця, зроблений з борту Міжнародної космічної станції.

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"Місяць сходить! Іноді я дивлюся в сторону, щоб насолодитися красотами, які пропонує космос", - написав він на своїй сторінці в Twitter в підписі під фото.

Як повідомляв УНІАН, компанія SpaceX планує в кінці 2018 року надіслати у тижневий політ навколо Місяця двох космічних туристів.