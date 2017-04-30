Астронавт показав знімок Місяця, знятий з космосу
03:51, 30 квітня 2017Наука та IT
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Астронавт показав фото Місяця, який сходить.
Астронавт зробив фото з борту МКС / twitter.com/Thom_astro
Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке показав знімок сходження Місяця, зроблений з борту Міжнародної космічної станції.
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"Місяць сходить! Іноді я дивлюся в сторону, щоб насолодитися красотами, які пропонує космос", - написав він на своїй сторінці в Twitter в підписі під фото.
Як повідомляв УНІАН, компанія SpaceX планує в кінці 2018 року надіслати у тижневий політ навколо Місяця двох космічних туристів.
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