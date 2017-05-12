Bentley розробляє вегетаріанську оббивку салону з медуз і грибів

Автомобільна компанія Bentley, відома шикарними шкіряними салонами, у яких може бути використано до 20 шкір тварин, задумалася про те, як задовольнити вимоги потенційних покупців-веганів і вегетаріанців. Для цього розробляють нові матеріали оформлення салону на основі протеїну, грибів і медуз. Про це пише Autoexpress.

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Директор із дизайну Bentley Стефан Силефф зазначив, що пошукати альтернативу традиційним матеріалам проектну групу підштовхнув попит.

"Ви не можете продати річ, що містить продукти тваринного походження, людині, яка веде веганський спосіб життя. Ми спілкувалися з такими клієнтами, особливо в Каліфорнії, і вони запитували, що ми можемо їм запропонувати. Ми найближчим часом покажемо "Бентлі" з "веганським" салоном. Він буде таким же розкішним, але з "білковою" шкірою, "грибною" шкірою чи матеріалом з медузи", - розповів Силефф.

Прес-секретар автокомпанії відмовився назвати приблизну дату поставки нових оздоблювальних матеріалів.

"Бентлі" - не перший автовиробник, який запровадив "вегетаріанську опцію". Раніше в такому варіанті випустили Range Rover Velar. У цій машині за £44,000 оббивка сидінь виготовлена з перероблених пластикових пляшок.