Японці придумали «сканер усмішки»

Незвичайний прилад, що вимірює широту і щедрість усмішки, запустила у виробництво японська компанія "Омрон", повідомляє ІТАР-ТАРС. "Сканер усмішки", відзначають винахідники, дає оцінку стану тридцяти точок на обличчі людини, включаючи вираз і форму очей, ступінь відкриття рота, а також "веселі" зморшки.

Що “сонячнішою” буде усмішка того, хто хоче визначити свій "прохідний бал" перед відеокамерою, то більшим з`явиться його портрет на екрані окремого монітора. Після серії вимірів прилад допоможе вибрати найбільш відповідний варіант для якої-небудь ситуації і зафіксувати його у відсотках. Проте найкраща усмішка, яка стане зразком для подальших тренувань, може бути вибрана, як правило, після ста спроб.

Значення цього приладу в Японії, де усмішка має велике значення, і з давніх пір вважається невід`ємним елементом міжособового спілкування, важко переоцінити. Особливо корисною новинка, упевнені його творці, буде для працівників численних служб сервісу, продавців універмагів, лікарів і медсестер, які працюють у реабілітаційних центрах. Напевно, прилад стане в нагоді і японським політикам при підготовці до передвиборчих поїздок країною, що віднімають чимало сил і часу. По-особливому тепло всміхнений кандидат у депутати, поза сумнівом, викличе більше довіри у виборців.