Вчені відкрили найгарячішу планету

Міжнародний колектив астрономів виявив найгарячішу екзопланету. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Nature.

Температура поверненого до світила боку атмосфери гарячого юпітера KELT-9b (HD 195689 b) становить 4,6 тисячі кельвінів (близько 4327 градусів Цельсія, як у помаранчевого карлика). Умови в газовій оболонці небесного тіла такі, що, швидше за все, в ній немає молекул (матерія перебуває в атомарному або іонізованому стані).

Екзопланета обертається навколо материнської зірки KELT-9 (HD 195689) з періодом 1,48 діб і на відстані 0,03 астрономічної одиниці. Небесне тіло приблизно в 2,88 рази важче і в 6,75 рази об'ємніше Юпітера.

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Світило KELT-9 приблизно в 2,5 рази важче і 13,14 рази більше Сонця. Ефективна температура поверхні зірки — 10,17 тисячі кельвінів (Сонця — приблизно 5,8 тисячі кельвінів), спектральної класифікації небесне тіло розташовується між зірками типів A і B.

Дослідження системи KELT-9 проводилися обсерваторіями KELT (Kilodegree Extremely Little Telescope).

Раніше найбільш гарячою екзопланетою вважалася WASP-33 b (HD 15082 b), ефективна температура поверхні якої оцінюється в 3,3 тисячі кельвінів. Згідно з новим дослідженням, від свого світила KELT-9b отримує в 700 разів більше рентгенівської радіації, ніж WASP-33 b.