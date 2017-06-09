У мережі з'явився бот-психотерапевт: поговорити можна через Facebook Messenger

Стартап з Сан-Франциско Woebot створив чатбота-психотераевта, спілкування з яким допомагає покращити настрій та знизити симптоми депресії і тривожності. Розробники кажуть, що ефективність бота доведена медичними дослідженнями. Про це з посиланням на Marketwired повідомляє Naked Science.

Читайте такожПід забороною: як російські ресурси втрачають український трафік (інфографіка)Зараз Woebot доступний через додаток Facebook Messenger. Він може аналізувати ваш настрій після того, як і що ви пишете, і намагається поліпшити його з допомогою системи когнітивної терапії. Для цього бот підбирає спеціальні заспокійливі теми для розмови чи може підбадьорити користувача надихаючим відеороликом.

У дослідженні брали участь 70 студентів у віці від 18 до 28 років, вони були випадковим чином розділені на дві групи. В експериментальній групі студентам надали доступ до бота-психотерапевта, а контрольній групі видали журнали Національного інституту психологічного здоров'я. Через два тижні учасники, які спілкувалися з Woebot, повідомили про значне зниження симптомів тривоги і депресії порівняно з контрольною групою.

Генеральний директор стартапу Woebot спільно з двома незалежними співавторами зі Стенфордського університету провів дослідження ефективності бота, яке нещодавно опубліковане в «Журналі медичних інтернет-досліджень». Повідомляється, що боту вдалося знизити кількість депресивних симптомів у випробовуваних після двох тижнів використання.

Безкоштовна версія працює тільки два тижні, після чого необхідно оплачувати роботу роботизованого психотерапевта. На рік він обійдеться в 312 доларів.