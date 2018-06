Експертиза: Кріс Корнелл перед самогубством прийняв сім ліків

Як встановив розтин тіла лідера американської групи Soundgarden, Кріс Корнелл перед смертю прийняв сім різних ліків, але вони не сприяли його смерті, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Кріс Корнелл помер 18 травня в США у віці 52 років. Він був виявлений без свідомості на підлозі ванної кімнати в одному з готелів Детройта.

Раніше експерти графства Уейн штату Мічиган повідомили про те, що причиною смерті стало самогубство.

"Причина смерті встановлена: самогубство через повішення. Повний звіт про результати розтину ще не завершений", - говорилося в заяві медиків.

Згідно з даними токсикологічної експертизи, Корнелл перед смертю приймав барбітурати, каффеїн і лоразепам (атіван), також встановлено наявність у тілі співака налоксону і деконгестанта.

17 травня група Soundgarden давала концерт в Детройті. Концерт був частиною турне, на травень були намічені ще кілька виступів.

Видання Rolling Stone пише, що, за даними поліцейського звіту, перед смертю музикант розмовляв по телефону зі своєю дружиною Вікі. Під час розмови співак невиразно вимовляв слова, стверджував, що прийняв занадто багато атівану і весь час повторював: «я просто втомився». За даними видання, він приймав атіван, щоб побороти почуття тривоги. При цьому серед протипоказань при прийомі препарату значиться пригнічений стан і думки про суїцид.

Проникнувши в номер на прохання Вікі, охоронець Корнелла побачив його на підлозі у ванній з червоним ременем на шиї, з рота легендарного рокера йшла кров. Коли прибули медики, він вже не дихав.

Корнелл випустив чотири сольні альбоми. Його найбільш відомий сингл в Британії - пісня "Ти знаєш моє ім'я" (You Know My Name), яка стала саундтреком фільму бондіани "Казино "Рояль" з Деніелом Крейгом у ролі Джеймса Бонда.

Він став першим американським артистом, який написав і виконав музику для фільму про агента 007.

І все ж найбільше Корнелл був відомий як лідер групи Soundgarden, яка була створена в 1984 році і випустила шість студійних альбомів.

Візитною карткою і головним міжнародним хітом гранж-колективу став сингл 1994 року Black Hole Sun.

Корнелл кілька разів проходив курси реабілітації від алкогольної та наркотичної залежності. Він також заявляв, що іноді переживав періоди депресії і агорафобії.