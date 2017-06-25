NASA опублікувало знімок ураганів на Юпітері, відомих як "нитка перлів"
14:25, 25 червня 2017Наука та IT
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Знімок був зроблений Юноною на відстані 33,4 тисячі кілометрів від поверхні Юпітера.
Кожен з ураганів ширше Землі і вирує на швидкості сотень кілометрів на годину / фото NASA
NASA показало знімок, на якому можна побачити темну і світлу смугу з ураганів на Юпітері.
Знімок був опублікований на сайті NASA, пише Новий час.
Три світлих овальних урагани, розташовані у верхній частині знімка, відомі як "нитка перлів". Кожен з ураганів ширший за Землю і вирує на швидкості сотні кілометрів на годину. Світліші регіони - області, в яких газ піднімається вгору, а темні - де опадає.
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Знімок був зроблений Юноною на відстані 33,4 тисячі кілометрів від поверхні Юпітера.
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