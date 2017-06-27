Кібератака на ЧАЕС: рівень радіації працівники перевіряють у ручному режимі

Через масштабну хакерську атаку не працює сайт Чорнобильської АЕС, але технологічні системи станції не постраждали. Про це повідомляє Державна агенція з управляння зоною відчуження.

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"Усі технологічні системи станції працюють у звичайному режимі. Через тимчасове відключення системи Windows радіаційний моніторинг промислового майданчика проводиться в ручному режимі. Автоматична система контролю радіаційного стану у зоні відчуження працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом. Як повідомили в Національному банку України, в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Також про хакерську атаку на свої ресурси повідомила державна компанія - оператор об'єднаної енергосистеми - «Укренерго», а також столична енергопостачальна компанія «Київенерго».